Археологические находки времен осады Троице-Сергиева монастыря покажут на выставке в Подмосковье

Выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» откроется 21 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

«В результате археологических исследований 2022–2023 годов, проведенных в связи с реконструкцией инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой Лавры, обнаружены тысячи находок, наиболее яркие из них представлены в зале музея. Посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени (1608–1610 годы): наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия. Также интересен найденный небольшой клад из оплавленных в огне пожара серебряных изделий: двух перстней и двух крупных колец, вероятно, от парадного пояса», – говорится в сообщении.

На месте разрушенных землянок, в которых обустраивали жилища оборонявшие монастырь стрельцы и жители окрестных слобод, археологи нашли железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви, лаптей, а также кочедыки, ножи, топоры, тигли и другие инструменты.

«К особым экспонатам, раскрывающим подробности быта и свидетельствующим о тяжелом испытании, выпавшем на долю защитников монастыря, относится кирпичная печь из землянки. К настоящему моменту найдено 16 землянок времени осады монастыря», – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» подготовлена по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН.