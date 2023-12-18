Отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС снова отложили

В NASA заявили, что не смогли отстыковать корабль Cargo Dragon от МКС
Отстыковка грузового космического челнока Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 19 декабря по Московскому времени. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Изначально отстыковка корабля, принадлежащего компании SpaceX, от МКС должна была пройти еще на прошлой неделе, однако операцию пришлось откладывать шесть раз из-за непогоды в Атлантике, где было запланировано приводнение.
Если погода у берегов Флориды наладится, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:05 МСК), отметили в космическом ведомстве.
11 декабря грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также приборы и материалы для проведения научных экспериментов.