Отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС снова отложили

Отстыковка грузового космического челнока Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 19 декабря по Московскому времени. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Изначально отстыковка корабля, принадлежащего компании SpaceX, от МКС должна была пройти еще на прошлой неделе, однако операцию пришлось откладывать шесть раз из-за непогоды в Атлантике, где было запланировано приводнение.

Если погода у берегов Флориды наладится, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:05 МСК), отметили в космическом ведомстве.