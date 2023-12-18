Обнаружены органические молекулы в образце астероида Бенну

Сотрудники Научного института Карнеги в США начали исследовать образец астероида Бенну и обнаружили в его составе магний, натрий, фосфаты, а также органические молекулы, пишет LIFE.ru. При этом выяснилось, что в нем нет ни малейшего следа карбоната кальция. Палеонтолог и научный руководитель миссии OSIRIS-REx Лауретта Данте отметила, что впервые столкнулась с подобными результатами.

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«Я давно смотрю на метеориты и никогда не сталкивалась ни с чем подобным», — призналась палеонтолог.

Ученые также выяснили, что черный цвет грунта астероид получил из-за высокого содержания углерода. От всей массы он составляет 4,7%. В институте Карнеги подчеркнули, что ни в одном изученном до этого внеземном веществе не было такого количества углерода. Исследование будет продолжаться. На данный момент извлечено около тысячи астероидных песчинок, с которыми можно работать в лабораториях.