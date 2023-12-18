Ученые заявили о вреде искусственного света в ночное время

Исследователи из школы психологических наук при университете Монаша совместно с коллегами из института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии обнаружили, что воздействие искусственного света в ночное время связано с более высоким риском развития психических расстройств, таких как тревога, биполярное расстройство и депрессия. Результаты опубликованы в журнале Nature.

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В исследовании были использованы данные 86 772 человек, взятые из крупнейшего хранилища биологических образцов — Британского Биобанка. Ученые проанализировали информацию о качестве сна, физической активности, психическом здоровье испытуемых и воздействии на них разных типов света (естественного и искусственного).

Оказалось, что получение большого количества света от неестественных источников, таких как экраны компьютеров и ноутбуков, электрические лампы и светильники, связано с повышенным риском развития тревожного, биполярного и депрессивного расстройств, а также ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Также было обнаружено, что люди, регулярно подвергающиеся воздействию искусственного света и получающие мало естественного, склонны к саморазрушительным действиям.