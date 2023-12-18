Ученые открыли пожирающий водород материал для термоядерных реакторов

Инженеры Университета Висконсин-Мэдисон создали материал, способный выдержать экстремальные условия внутри термоядерного реактора, используя технологию напыления. Новинка, обзор которой опубликован в журнале Physica Scripta, обещает более эффективные и легко обслуживаемые компактные термоядерные реакторы.

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Новаторский подход предполагает нанесение танталового покрытия на нержавеющую сталь методом холодного распыления. Удивительно, но материал отлично «поглощает» частицы водорода, необходимые для компактных термоядерных устройств, что знаменует собой исторический скачок в технологии стенок реактора.

Простота метода холодного напыления не только делает его практичным, но и позволяет проводить ремонт на месте, сокращая расходы и время простоя.