Ученые открыли пожирающий водород материал для термоядерных реакторов

Инженеры Университета Висконсин-Мэдисон создали материал, способный выдержать экстремальные условия внутри термоядерного реактора, используя технологию напыления. Новинка, обзор которой опубликован в журнале Physica Scripta, обещает более эффективные и легко обслуживаемые компактные термоядерные реакторы.
Новаторский подход предполагает нанесение танталового покрытия на нержавеющую сталь методом холодного распыления. Удивительно, но материал отлично «поглощает» частицы водорода, необходимые для компактных термоядерных устройств, что знаменует собой исторический скачок в технологии стенок реактора.
Простота метода холодного напыления не только делает его практичным, но и позволяет проводить ремонт на месте, сокращая расходы и время простоя.
Исследователи — пионеры в области внедрения технологии холодного распыления в ядерную энергетику — планируют использовать этот материал в эксперименте Wisconsin HTS Axisymmetric Mirror (WHAM), что еще на один шаг приблизит нас к будущему, основанному на безграничной термоядерной энергии.