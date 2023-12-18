Apple защитила iPhone от Bluetooth-атаки через Flipper Zero

Apple закрыла лазейку, позволяющую провести спамерскую Bluetooth-атаку с помощью инструмента Flipper Zero. Ранее злоумышленник мог использовать этот вектор для отправки на iPhone жертвы огромного количества всплывающих уведомлений, что приводило к блокировке устройства и сбоям в его работе.

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Apple отдельно не упоминала выпущенный фикс, однако издания ZDNET и 9to5Mac проверили актуальную версию iOS 17.2 и выяснили, что проспамить её с помощью Flipper Zero уже не получится.

Ранее Bluetooth-атака легко проходила на устройствах iPhone, работающих на iOS 17.0. Сторонняя прошивка Flipper Xtreme содержала функциональность, позволяющую встроенному в Flipper радиомодулю посылать огромное число Bluetooth-уведомлений на девайсы.

До выпуска iOS 17.2 владельцы iPhone могли защититься от таких атак только одним способом — полностью выключить Bluetooth. Но теперь разработчики устранили уязвимость.