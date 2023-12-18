Портал «Грамота.ру» назвал слово 2023 года

Портал «Грамота.ру», посвящённый русскому языку, назвал существительное «нейросеть» словом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса.

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Авторы портала сделали выбор на основе «сбалансированных критериев» — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов.

Слово «нейросеть» набрало более 75% голосов. Вторым по популярности стал «джипити»/GPT (58%). Далее — «база» (43%) и «возвращенцы» (41%).

Более 20% голосов набрали слова «промпт/промт» и «имба». Эксперты отметили, что важным критерием при выборе слова года была его «достаточная освоенность русским языком».

Слово «нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Для этого будет составлено его полное словарное описание.