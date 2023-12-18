Названы запланированные на 2024 год гаджеты Apple

В 2024 году корпорация Apple сосредоточится на выпуске носимых устройств. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам обозревателя Марка Гурмана, в следующем году компания должна «выйти за пределы iPhone». Специалисты предположил, что в корпорации сделают акцент на носимые устройства, первым из которых окажется гарнитура дополненной реальности Vision Pro. Гаджет появится в продаже в период с января по февраль. AR-девайс анонсировали в июне.

Также компания должна раскрыть новое поколение своих наушников. Гарнитура AirPods 4 появится в двух версиях — с поддержкой функции активного шумоподавления и без этой опции. Кроме того, запланированное устройство должно получить функцию слухового аппарата, что позволит Apple «перевернуть многомиллиардную индустрию наушников».

Марк Гурман также рассказал, что IT-гигант представит новое поколение Apple Watch, которые получат новые медицинские функции — скорее всего, возможность измерять артериальное давление и апноэ во сне. Осенью традиционно компания анонсирует смартфоны — линейку iPhone 16.