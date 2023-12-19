В России начнут производить дронов для борьбы с пожарами

В 2024 году в Санкт-Петербурге начнется производство первых в России беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для борьбы с пожарами.

Конструкторское бюро, ответственное за разработку новинок, будет размещено в технопарке Центрального района Санкт-Петербурга, а испытательные и производственные мощности — в Ленинградской области.

По словам топ-менеджера компании Инфинтех Никиты Донцова, основное внимание будет уделено производству дронов гражданского назначения, в том числе оснащенных средствами пожаротушения.

Эти инновационные беспилотники будут оборудованы четырьмя фугасными бомбами для разбивания окон и порошковыми огнетушителями для непосредственного тушения огня.