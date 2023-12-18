Раскрыто исчезновение гигантских животных

Ученые Орхусского университета в Дании раскрыли, что исчезновение древних гигантских животных в палеолите произошло не из-за изменения климата, как считалось ранее, а из-за деятельности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Биологи проанализировали ДНК 139 ныне живущих видов мегафауны, обращая внимание на те участки генома, что наименее восприимчивы к влиянию окружающей среды. Оценивая количество мутаций, то есть разнообразие вариаций в ДНК за пределами генов, ученые показали, что численность почти всех крупных животных, в том числе слонов, медведей, кенгуру и антилоп, резко упала около 50 тысяч лет назад. До этого популяции были стабильны в течение 700 тысяч лет, несмотря на чередующиеся ледниковые эпохи и межледниковья.

Данные по окаменелостям свидетельствуют, что избирательное вымирание крупных животных соответствует времени распространения человека по земному шару. Поскольку в это же время произошло сокращение численности ныне существующих видов млекопитающих, авторы делают вывод, что главной причиной вымирания стало воздействие Homo sapiens.