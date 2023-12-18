Как ESG влияет на искусственный интеллект

Аббревиатуру ESG - Environment, Social, Governance - на русский язык можно перевести как "окружающая среда, общество, управление". Это относительно новая философия ведения бизнеса, по которой компания должна заботиться о природе и людях и организовать ответственное корпоративное управление. Все это нужно, чтобы сформировать фундамент для устойчивого развития и благополучного будущего как компании, так и всей планеты.

Как ESG влияет на бизнес

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Сегодня все больше компаний следуют этим принципам, например, внедряют энергосберегающие технологии, вводят социальные программы для сотрудников, борются с коррупцией и реализуют другие ESG-проекты. Это позволяет не только заслужить уважение, но и снизить расходы, сделать производство более эффективным, привлечь новых клиентов.

Бизнес все более ответственно относится к окружающей среде, своим сотрудникам и управлению делами. Взамен такие компании получают вполне ощутимые бонусы, например, им проще получить государственные субсидии или выиграть тендер, иногда они даже платят меньше налогов, да и инвесторы все чаще отдают предпочтение тем, кто следует философии ESG.

Роль искусственного интеллекта (ИИ) в современном мире

Искусственный интеллект - тоже относительно новое явление в современном мире, но он быстро развивается и все сильнее влияет на жизнь человека. Эта технология позволяет обрабатывать огромный объем данных, поэтому возможности искусственного интеллекта очень широки, он применяется практически везде.

Основная роль ИИ - это автоматизация и оптимизация процессов. Он позволяет освободить человека от рутинных задач, снизить количество ошибок и улучшить, упростить различные процессы. Например, медикам искусственный интеллект может помочь поставить точный диагноз и назначить нужное лечение. Для этого он анализирует большой объем медицинских данных и исследований и выявляет закономерности. В финансовой сфере его используют, чтобы понять тенденции рынка и определить, как лучше всего инвестировать. Помогает ИИ и в образовании: с помощью технологии можно, например, сделать программу обучения персональной, подстроить ее под особенности конкретного студента.

Искусственный интеллект способен прогнозировать погоду, контролировать работу станков на производстве, управлять дорожным движением и искать способы оптимизировать бюджет. Все более широко ИИ используется в творчестве: он способен создавать изображения по заданным параметрам и писать тексты разного объема и назначения.

Как ESG влияет на развитие ИИ

Философия ESG проникает во все сферы бизнеса, не остались в стороне и информационные технологии, в том числе, и искусственный интеллект. Считается, что его развитие должно повышать прибыльность и упрощать процессы, а также отражать ценности компании.

Например, новые разработки в сфере искусственного интеллекта могут создать программу для снижения вреда природе и рассчитать углеродный след. Это отвечает первой букве аббревиатуры, "Е", или принципу экологичности. Другая область применения ИИ в соответствии с этой философией - электронный документооборот и упрощение обмена данными на производстве.

Еще одна тенденция связана с социальной составляющей ESG. Сейчас резко возрос спрос на дистанционное обучение и комфортные условия удаленной работы, которые может обеспечить ИИ. С его помощью можно организовать виртуальный подбор персонала и наладить его обучение. Также технологию применяют, чтобы позволить людям с ограниченными возможностями участвовать в принятии решений или бизнес-процессах.

Буква "G" означает ответственное корпоративное управление, и здесь искусственный интеллект помогает наладить прозрачную отчетность, обеспечить цифровую безопасность данных клиентов и упростить обмен информацией между подразделениями или компаниями.

Влияние ESG на дизайн ИИ-систем

К IT-компаниям, разрабатывающим и тестирующим системы искусственного интеллекта, применяются те же требования ESG, что и к любым другим. В частности, в этой работе должны обязательно учитываться экологические факторы: ИИ должен создаваться и использоваться с минимальным вредом для природы, потребляя как можно меньше энергии и используя по возможности экологически чистые источники питания.

Важным вопросом является этичность использования искусственного интеллекта при принятии различных решений, касающихся конкретного человека. Так, например, технология может принять ошибочное, нечестное по отношению к конкретному человеку решение из-за того, что его алгоритмы созданы на основе расовых, гендерных и иных предубеждений. А этого нельзя избежать полностью, потому что ИИ программирует человек. Поэтому компании, работающие с этой технологией, должны быть максимально этичными по отношению к людям. Для этого создан Кодекс этики искусственного интеллекта, к которому уже присоединились примерно 330 организаций, в том числе 23 зарубежные и около 60 российских органов исполнительной власти.

Кроме того, искусственный интеллект должен создаваться, тестироваться и использоваться с максимально возможными мерами информационной безопасности. Это необходимо, чтобы избежать утечки персональных и любых других данных и более ответственно относиться к управлению бизнесом.

Воздействие ESG на применение ИИ в разных секторах

ESG-повестка дает широкие возможности для применения искусственного интеллекта. Так, для промышленности эта технология упростит труд людей и сделает его более безопасным. В медицине искусственный интеллект поможет назначить правильное лечение без использования бумажной медицинской карты. Экологам ИИ пригодится, чтобы определить углеродный след и способы для его снижения.

Технологии искусственного интеллекта пригодятся и инвесторам, которые хотят ответственно вкладывать свои средства. Алгоритм поможет обработать большой объем информации и выбрать наиболее перспективные объекты для ESG-инвестирования. Для корпоративного управления будет полезна возможность удаленно выбрать сотрудника, например, в другом городе или стране, взять его на работу и обучить, не заставляя приезжать для этого в головной офис.

При этом, философия ESG требует, чтобы использование технологии искусственного интеллекта было максимально безопасным для природы, справедливым к человеку и прозрачным с точки зрения управления.