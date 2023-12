Названы плюсы и минусы умных часов Xiaomi Watch 2 Pro

Самое слабое место новинки — автономность. Если убрать мониторинг пульса, но оставить GPS, Wi-Fi, продвинутый мониторинг сна, отслеживание дыхания во время сна, Always On Display, то часы «проживут» полдня и ночь. То есть меньше суток, поскольку функция Always On Display ночью не работала. При минимальной нагрузке они смогли продержаться максимум 1,5 дня. Единственное, что хорошо, — это зарядка. На неё уходит всего 30 минут.