Названы плюсы и минусы умных часов Xiaomi Watch 2 Pro

Watch 2 Pro — первые часы, которые работают на операционной системе Wear. Но достойны ли они покупки?

У часов Xiaomi Watch 2 Pro есть глобальная версия. И именно о ней рассказал ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры». Работают часы на процессоре Snapdragon W5+ Gen 1. Комплект стандартный: зарядка, сами часы, документация. Бывает, что одна из кнопок самопроизвольно нажимается и запускается Google-ассистент. Это происходит, если часы носят близко к запястью.

Со всеми основными характеристиками часов вы можете ознакомиться ниже.

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

i-shoppers обзоры

Со смартфоном часы соединяются через приложение Mi Fitness. В самих часах есть практически все языки. Также возникла проблема с принятием Watch 2 Pro Google-аккаунта. Сделать это в итоге так и не получилось. Но, возможно, это исправят в ближайшем обновлении.

В целом Wear OS — это Android, адаптированный для часов. То есть у вас будет возможность устанавливать дополнительные приложения. Очень удобно на этих часах работать с уведомлениями: отображаются на них все картинки, можно отвечать на сообщения даже смайликами.

Также почему-то днём иногда часы фиксируют сон, хотя человек и не ложился спать. Кроме того, вам доступна с Watch 2 Pro бесконтактная оплата.

Бывает и так, что приложение на смартфоне тупит и запрашивает разрешения, хотя эти разрешения уже давно были выданы. Не очень точная информация даётся и в приложении с прогнозом погоды на самих часах.