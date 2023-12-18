Маск призвал человечество заселять другие планеты

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

Предприниматель напомнил, что от первого полета (самолета братьев Райт — прим. «Ленты.ру») до высадки на Луну прошло всего 66 лет. Однако с момента последней высадки на Луну прошло полвека. По мнению Маска, это событие не может стать высшим достижением человечества как цивилизации.