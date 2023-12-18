Маск призвал человечество заселять другие планеты

Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети X призвал человечество заселять земной спутник, а также Марс и другие планеты.

«Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе и находится там, среди звезд!» — цитирует его ТАСС.

Маск отметил, что высадка человека на Луну не должна стать «нашим высшим достижением как цивилизации».