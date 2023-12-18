Пуск европейской ракеты Vega перенесли

Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесло запуск легкой ракеты Vega после обнаружения на свалке топливных баков верхней ступени. Об этом пишет издание SpaceNews.

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Ранее пуск носителя намечался на апрель 2024 года. Теперь старт запланирован на сентябрь. Причиной переноса называется отсутствие двух из четырех топливных баков верхней ступени.

В ЕКА предложили два решения проблемы с топливными баками, которые в настоящее время сняты с производства. Первое предполагает использование изделий десятилетней давности, изначально созданных для сертификации носителя. Второе основано на использовании более крупных баков верхней ступени Avum+ модифицированной версии ракеты Vega C.

Европейские специалисты склоняются ко второму решению, поскольку первое им представляется рискованным.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома.