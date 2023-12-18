Российские ученые используют нейросети для восстановления древних фресок

Эксперимент проводится на фотографиях росписей, сделанных в 2016 году, и результаты показывают, что нейросеть успешно ретуширует как мелкие, так и значительные утраты. Восстановлены не только фон и узоры, но и даже фрагменты святых с их позами и направлением взгляда. Несмотря на некоторые «ошибки» в воссоздании, специалисты считают, что качество уже сейчас впечатляющее. Впоследствии путём дополнительного обучения нейронной сети на специально отобранных изображениях планируется устранить выявленные недочёты и улучшить результаты.