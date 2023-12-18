Российские ученые разработают аммиачные топливные элементы

В России разработают протонно-керамические топливные элементы с высокой эффективностью.

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В российском университете анонсировали новый энергетический проект, использующий протонно-керамические топливные элементы с аммиаком в качестве топлива. Утверждается, что эта технология будет не только экономичной и эффективной, но и надёжной. В отличие от существующих топливных элементов, которые обычно используют водород, новый подход решает проблемы транспортировки и хранения водорода, а также повышает безопасность.

Учёные из ВятГУ и ФИЦ ИК СО РАН разработали твердооксидный топливный элемент с аммиаком в качестве топлива, что является уникальным направлением в этой области. Новый элемент работает при более низкой температуре (до 600°С), что позволяет использовать более доступные материалы и продлить срок службы установки. Этот проект также облегчает транспортировку и хранение топлива, не требуя сложной инфраструктуры, как в случае с водородом.