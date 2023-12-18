Российские ученые создали уникальные технологии выращивания органов

Российские ученые-медики внедряют цифровые технологии для создания замещающих имплантатов из собственных тканей пациента, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета, профессор Лариса Волова. Она пояснила, что уникальные отечественные разработки позволяют, в частности, сохранять конечности вместо их ампутации.

Как объяснила ученый, такие биоимплантаты из тканей человека постепенно рассасываются в организме, замещаясь его собственной тканью. Таким образом, они и способствуют росту, и становятся матрицей, по которой формируется новая ткань. Технологии применяются для восстановления костей, сухожилий, хрящей, а также в других операциях в травматологии, стоматологии, офтальмологии. Кроме того, разработка помогает диабетикам с начавшимся некрозом тканей или «диабетической стопой». Обычно в этом случае конечности приходится ампутировать, и человек остается инвалидом, однако с использование новой технологии позволяет сохранить конечности и жизнь пациентов — они ходят на своих ногах, без протезов.

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Разработки ученых-медиков применяют и при операциях участникам СВО.

«Мы работаем с Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко. Мы им поставляем свои материалы бесплатно для восстановления конечностей. <...> Потому что зачем отрезать, когда можно восстановить», — отметила Волова.

Еще одной перспективной разработкой российских ученых являются гидрогели для 3D-биопечати органов и тканей из твердых материалов. Технология позволяет замещать имеющиеся дефекты собственными тканями человека, например, в суставных и других хрящах, слизистой десны, роговице глаза. В перспективе изобретение может стать заменой донорским органам, которые отторгаются организмом, и чтобы этого не происходило, пациент вынужден принимать препараты, подавляющие иммунитет. Выращивание органов из собственных клеток решит эту проблему, резюмировала профессор.