Spotify официально прекратил работу в России

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, прекратило свою деятельность и было ликвидировано с 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

ООО "Спотифай" было зарегистрировано в Российской Федерации с 13 января 2014 года. Однако 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. Сам шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года. До этого вице-президент и генеральный директор Google Play Сэм Брайт объявил имена победителей ежегодной премии Google Play Best of 2023 Awards.

Лучшим приложением для разных типов устройств признали Spotify, музыкальный сервис, который позволяет слушать музыку и подкасты на любом устройстве. Spotify — стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей.

Имея на 2023 год более 500 миллионов активных пользователей по всему миру (почти половина из которых – платные подписчики), Spotify является самым крупным и самым популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире. На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании.