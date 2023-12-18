Ученые рассказали, от чего зависит максимальная продолжительность жизни

Активность генов млекопитающих влияет на максимальную продолжительность жизни вида. Это показало исследование, опубликованное в базе данных препринтов bioRxiv.

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Максимальная продолжительность жизни различных видов млекопитающих различается на порядки: мелкие грызуны живут несколько лет, а гренландские киты могут жить более двух столетий. Чтобы проверить, как на это влияет активность генов, авторы новой работы использовали эпигенетические данные 348 видов млекопитающих. Эпигенетические метки (например, метильные) представляют собой химические модификации ДНК, которые могут увеличить или уменьшить активность того или иного гена.

Исследователи обучили алгоритм машинного обучения прогнозировать максимальную продолжительность жизни каждого вида, используя данные о его метильных метках CpG. Алгоритм предсказал, что максимальная продолжительность жизни для пустынного хомяка составит 4,8 года, что точно соответствует наблюдениям биологов. Но также он предсказал, что люди могут жить максимум 98 лет, хотя известно, что некоторые достигают 119 лет.

Еще одним ограничением анализа является то, что закономерности метилирования различаются в разных тканях, например, крови и коже, поэтому разные образцы могут дать разные прогнозы. Кроме того, алгоритм не был способен предсказать длительность жизни конкретной особи. Вместо этого он прогнозировал возраст самого старого представителя вида.