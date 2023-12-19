В Британии космодрому Саксаворд разрешили осуществлять ракетные запуски

Управление гражданской авиации (CAA) Великобритании выдало лицензию первому в Великобритании и всей Западной Европе космодрому для вертикальных пусков Саксаворд, расположенному на острове Анст, входящем в число Шетландских островов на севере страны. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте CAA.

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Саксаворд прошел оценку регулятора на соответствие критериям безопасности и отсутствия угроз для окружающей среды, а также на наличие подходящей инфраструктуры и оборудования для запусков космических аппаратов. Разрешение CAA даст возможность проводить до 30 пусков в год.

За счет своего удаленного расположения от населенных пунктов Саксаворд позволит отправлять ракеты в космос по кратчайшей траектории без необходимости дополнительных маневров с наклоном, необходимых для облета населенных пунктов. Это также даст возможность увеличить количество полезной нагрузки для вывода на орбиту.

До создания космодрома на острове Анст с населением около 650 человек какое-то время находилась база Королевских ВВС, а в далеком прошлом там находился один из первых форпостов викингов в Северной Атлантике.

По словам местных жителей, космическое предприятие может спасти Шетландские острова от запустения, поскольку их покидает все больше людей из-за отсутствия работы и условий для жизни, сообщает газета The Guardian.