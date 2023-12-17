В России утвердили стратегию цифровой модернизации культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегическое направление цифровой трансформации в области культуры, представив шесть ключевых проектов, пишет ТАСС ссылаясь на соответствующее распоряжение на сайте кабмина.

Это решение направлено на интеграцию современных цифровых технологий в культурную сферу, обновление музеев, театров и библиотек, а также обеспечение более широкого доступа культурных ценностей для граждан.

Одним из проектов является инициатива «ГосБилет», которая предполагает создание единой цифровой платформы для учета билетов на культурные события в России, с целью борьбы с поддельными билетами.

Другие проекты, такие как «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники», направлены на предоставление персонализированных предложений о предстоящих мероприятиях профессионалам и любителям искусства.