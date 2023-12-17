Новые часы Apple получат большой экран

Apple Watch следующего поколения получат увеличенный экран типа Micro LED. Об этом в новом отчете аналитической фирмы TrendForce заявил старший вице-президент компании по исследованиям Эрик Чиу.

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Он сообщил, что в панели Apple Watch 2026 года будут использоваться светодиоды нового типа – Micro LED. Также, по его прогнозам, размер матрицы окажется больше, чем у нынешних Apple Watch Ultra, примерно на 10%. То есть диагональ новых часов составит около 2,12 дюйма.

У Apple будет два ключевых поставщика экранов Micro LED: немецкий светодиодный гигант ams OSRAM и LG Display. Ams OSRAM займется производством микро-светодиодных чипов размером менее 10x10 мкм. В свою очередь LG Display будет отвечать за выпуск дополнительных компонентов для экранов.