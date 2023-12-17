iPad и MacBook следующего поколения серьезно изменят весь рынок электроники

Apple разработала четкий план модернизации iPad и MacBook будущих поколений, который может серьезно повлиять на рынок потребительской электроники. Об этом со ссылкой на источники в цепочках поставок Apple сообщает издание Nikkei Asia.

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В ближайшем времени Apple планирует перевести iPad и MacBook на дисплеи типа OLED. iPad Pro получат премиальные матрицы уже в 2024 году, а ноутбуки с новыми экранами источники Nikkei Asia не ждут раньше второй половины 2025 года.

Переход Apple на относительно большие OLED-матрицы, считают аналитики, сильно встряхнет рынок электроники. В первую очередь за счет того, что он усилит позиции таких производителей экранов, как Samsung Display, LG Display и BOE, сделавших ставку на более дорогую технологию производства. При этом другие игроки вроде JDI, Sharp, AUO и Innolux рискуют остаться с большими убытками.