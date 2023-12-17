Недорогой флагман Samsung Galaxy S23 FE получил одну из лучших камер на рынке

Специалисты фотолаборатории DxOMark протестировали камеры субфлагмана Samsung Galaxy S23 FE и дали им высокую оценку. Подробный обзор фото- и видеовозможностей смартфона опубликован на сайте DxOMark.

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В общем зачете смартфон получил 127 баллов. Данный результат сопоставим с такими топовыми устройствами, как Google Pixel 6, Galaxy Z Flip5 и iPhone 12 Pro. В категории High-End эксперты DxOMark расположили Galaxy S23 FE на третьей строчке – смартфон уступил только Google Pixel 7 и Pixel 7a.

Выше всего в Galaxy S23 FE специалисты оценили видеосъемку – в этой категории смартфон набрал 131 балл. Экспертам понравилась качественная стабилизация кадра, сопоставимая с многими современными флагманами. За фото смартфон получил 124 балл. За зум – 123 балла. Ниже всего (на 50 баллов) в DxOMark оценили портретный режим съемки.