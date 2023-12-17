Samsung готовит к релизу дешевый смартфон с мощным процессором

Весной 2024 года, вскоре после релиза флагманской серии смартфонов Galaxy S24, Samsung, скорее всего, представит улучшенную версию недорогой модели Galaxy A55 c новым процессором. Об этом сообщает издание Sammobile.

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Samsung Galaxy A55 получит процессор Exynos 1480, первые результаты тестирования которого уже появились в бенчмарке Geekbench. Судя по ним, новый чип окажется значительно производительнее Exynos 1380, который установлен в Galaxy A54.

В одноядерном режиме тестирования Exynos 1480 набрал 1180 баллов, а в многоядерном – 3536 баллов. Для сравнения: результаты Exynos 1380 – 1108 и 2797 баллов в одноядерном и многоядерном режимах тестирования соответственно.