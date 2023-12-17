Ученые обнаружили неожиданную пользу попкорна для мозга

Учёные из Университета Раша в Чикаго обнаружили, что ежедневное употребление попкорна благоприятно влияет на работу мозга. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

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Авторы проанализировали данные 3,3 тысячи взрослых людей со средним возрастом 75 лет. Участники не страдали деменцией. Каждые три года их опрашивали о том, как часто они едят цельнозерновые продукты, а также просили пройти тесты на когнитивные способности и память.

Выяснилось, что у добровольцев, которые съедали три порции или более цельнозерновых продуктов в день, наблюдалось меньшее снижение когнитивных показателей по сравнению с теми, кто почти не ел такую пищу. К цельнозерновым продуктам учёные отнесли слегка солёный попкорн, киноа и хлопья.