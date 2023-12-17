Найдено объяснение возникновения «ведьминских кругов»

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) и Геттингенского университета (Германия) установили, что загадочные «ведьминские круги» возникают из-за недостатка воды в почве. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

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Ведьминские круги также известные как эльфовы или колдовские кольца — круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, образованные грибами различных видов. В мифологии принято считать, что в этих местах эльфы или лесные духи по ночам водят хороводы. Также существуют легенды, что такие кольца возникают на месте шабаша ведьм.

Долгое время ученые не могли точно установить причину появления таких кругов. Существовало несколько версий: одна говорила о том, что корни выедают термиты, из-за чего грибы и растут кругом, а другая объясняет их появление саморегуляцией грибов в борьбе за воду в условиях засухи.

Авторы работы заметили, что такие круги чаще появляются в засушливых районах, где почва содержит мало азата. Было установлено, что в таких условиях грибы проникают корнями максимально глубоко и широко, не позволяя другим, более мелким растениям получить доступ к влаге.