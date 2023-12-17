Ученые увидели в общении с китом возможность понять язык инопланетян

Специалисты проекта SETI приняли участие в эксперименте, в ходе которого смогли пообщаться с горбатым китом на его языке, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным газеты, в проекте также участвовали исследователи из Калифорнийского университета и ученые из Фонда китов Аляски.

В ходе эксперимента специалисты записали звуки, издаваемые китами, а затем воспроизвели их рядом с самкой горбатого кита по прозвищу «Твен». Она ответила на их вызовы.

По мнению ученых, это позволило получить преднамеренное акустическое (и поведенческое) взаимодействие человека и кита.

Исследователи отметили, что инопланетная жизнь может кардинально отличаться от земной, в первую очередь - в сфере мышления.