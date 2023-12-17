Ученые увидели в общении с китом возможность понять язык инопланетян

Ученые предположили, что изучение языка китов поможет понять инопланетян при встрече с ними
Специалисты проекта SETI приняли участие в эксперименте, в ходе которого смогли пообщаться с горбатым китом на его языке, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
По данным газеты, в проекте также участвовали исследователи из Калифорнийского университета и ученые из Фонда китов Аляски.
В ходе эксперимента специалисты записали звуки, издаваемые китами, а затем воспроизвели их рядом с самкой горбатого кита по прозвищу «Твен». Она ответила на их вызовы.
По мнению ученых, это позволило получить преднамеренное акустическое (и поведенческое) взаимодействие человека и кита.
Исследователи отметили, что инопланетная жизнь может кардинально отличаться от земной, в первую очередь - в сфере мышления.
По их оценке, изучение языка китов, существенно отличающихся от человека животных, наделенных интеллектом, анализ особенностей их социального поведения, даст возможность при встрече с инопланетянами найти с ними общий язык, понять особенности их логики, мировосприятия.