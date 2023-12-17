Найден способ предсказать наличие аневризмы аорты с точностью 98%

Нестабильное «трепетание» аорты позволяет обнаружить аневризму аорты с точностью 98%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering.

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Когда участок аорты (самой большая артерии человека) расширяется более чем в 1,5 раза от своего первоначального размера, говорят об аневризме аорты. При этом стенка сосуда становится тонкой и может разорваться. Если это произойдет за пределами больницы, риск летального исхода близок к 100%. Аневризма аорты почти всегда никак себя не проявляет вплоть до разрыва сосуда. В новом исследовании ученые разработали первый параметр, позволяющий надежно предсказать риск этого опасного события.

Математический анализ показал, что предсказать риск разрыва аневризмы можно по нестабильному трепетанию стенки аорты. Дело в том, что когда кровь течет через аорту, стенка сосуда начинает колебаться. Исследователи обнаружили, что нестабильное трепетание связано с высоким риском расширения аорты и ее разрыва.

Чтобы проверить новый показатель (получивший название FIP), исследователи проанализировали данные 4D-проточной МРТ 117 пациентов с болезнями сердца и 100 здоровых добровольцев. Прогноз на основании FIP был точным в 98% случаев.