Представлен смартфон Honor c вырезом в экране в стиле iPhone

Компания Honor представила в Саудовской Аравии новый смартфон из средне-бюджетной ценовой категории Honor X8b. Об этом сообщает издание Gizchina.

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Устройство представляет собой обновленную версию Honor X8, анонсированного в марте этого года смартфона. Honor X8b может похвастаться рядом улучшений по сравнению со своим предшественником, включая AMOLED-дисплей, улучшенные камеры и другие функции.

Honor X8b имеет размеры 161,05 на 74,55 на 6,78 мм и весит 166 граммов. Он оснащен 6,7-дюймовой панелью AMOLED с разрешением Full HD+ (2412 на 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой Magic OS 7.2, которая поддерживает функцию уведомлений Magic Capsule. Magic Capsule – это аналог опции Dynamic Island в iPhone последних поколений, особенность которой заключается в овальном вырезе в экране.

На задней панели устройства расположены 108-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. Спереди – 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 35 Вт. Смартфон поставляется в нескольких конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Honor X8b также оснащен двумя SIM-картами, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, портом USB-C и боковым сканером отпечатков пальцев.