Гендиректор «Умного дома» назвал последствия развития технологий в быту

Распространение систем «умного» дома обеспечит новые стандарты строительства жилых домов, позволит экономить ресурсы и деньги, а также значительно повысит безопасность жилья. Об этом «Парламентской газете» рассказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

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По его мнению, распространение лучших практик в массовом сегменте, которое обеспечивает реализацию и внедрение новых стандартов строительства, оснащения и эксплуатации объектов нового строительства, а в будущем — и объектов, попадающих под реновацию и капитальный ремонт, — важный элемент развития.

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Большинство решений и систем, которые используют в домах и квартирах, понятны и тиражируемы, направлены на повышение качества и комфорта жизни резидентов и гостей, отметил Уткин.

«Например, популярны технологии, которые экономят время в рутинных делах вроде подачи данных потребления коммунальных ресурсов или заказа гостевых пропусков. Востребованы решения, позволяющие «дотянуться» до квартиры, физически не находясь в ней — поговорить с домашним питомцем, если он скучает, опустить шторы, если от яркого солнца могут завять цветы на подоконнике», — сказал он.

Кроме того, правильно установленные и функционирующие устройства оптимизируют ресурсопотребление и создают высокий уровень комфорта и инженерной безопасности для пользователя: закрыть окно, если пошел дождь; перекрыть водопровод, если случилась протечка или просто поддерживать необходимые параметры микроклимата в помещении без участия человека.

«Часто «умные» устройства приобретаются, когда люди хотят улучшить уровень физической безопасности: одно дело, когда дверь открывается просто ключом, другое — когда нужна биометрия», — рассказал эксперт.

Уткин также уточнил, что решения в области безопасности сверхпопулярны. И этому есть основания: «Даже просто установленные в подъездах и на детских площадках камеры заметно снижают уровень преступности, а возможность наблюдать гуляющего во дворе ребенка — бесценно», — подытожил он.