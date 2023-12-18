В Windows 11 появилась возможность отключить ИИ

Так, в настройках можно заметить функции и сервисы искусственного интеллекта, доступные в ОС — Microsoft Store, Help, Phone Link, Windows Security и Xbox Game Bar. По словам специалистов, в настоящий момент их нельзя удалить, но в будущем эта возможность появится. Авторы подчеркнули, что пользователи при желании смогут «отключить искусственный интеллект» в системе.