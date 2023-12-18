Неизвестный слой нашли в картине Рембрандта «Ночной дозор»

Европейские ученые обнаружили на знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор» неизвестный слой. Он состоял из вещества, содержащего свинец.

В картине Рембрандта «Ночной дозор» нашли неизвестный слой
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Слой был нанесен на холст еще до первого покрытия из грунта. Такой пропитки на основе свинца ранее не встречали ни у самого Рембрандта, ни у других художников. По словам ученых, это открытие раскрывает изобретательный подход Рембрандта к работе и его готовность использовать новые методы.

В исследовании приняли участие специалисты из Государственного музея Амстердама, а также Амстердамского, Антверпенского и Утрехтского университетов. Образец краски проанализировали с помощью рентгеновской флуоресценции и птихографии (сканирующей техники). Комбинация этих методов позволила идентифицировать химические соединения в нижних частях слоя.

Так, под кварцево-глинистым грунтом холста был обнаружен слой, богатый свинцом. Ученые отметили, что на более ранних картинах Рембрандт использовал двойную грунтовку: первая содержала красноземные пигменты, вторая – свинцовые белила. Однако «Ночной дозор» требовал большого холста, что, возможно, побудило художника подыскать более дешевую, легкую и гибкую альтернативу для основы.

Еще одна сложность заключалась в том, что полотно предназначалось для влажной внешней стены большого зала Кловенирсдолена (стрельбища мушкетеров) в Амстердаме. Пропитка с использованием свинца могла придать картине устойчивость к неблагоприятным условиям, сообщает Science Advances.

«Это еще на один шаг приближает нас к пониманию творческого процесса Рембрандта при написании «Ночного дозора», а также текущего состояния картины», – отметили авторы научной работы.

Ранее ученые установили, что Леонардо и Боттичелли добавляли в краски яичный желток. Благодаря этому краски наносились густым слоем, реже покрывались трещинами, также пигмент не впитывал воду.

Наука и техника