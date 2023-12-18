В картине Рембрандта «Ночной дозор» нашли неизвестный слой

Европейские ученые обнаружили на знаменитой картине Рембрандта «Ночной дозор» неизвестный слой. Он состоял из вещества, содержащего свинец.

Слой был нанесен на холст еще до первого покрытия из грунта. Такой пропитки на основе свинца ранее не встречали ни у самого Рембрандта, ни у других художников. По словам ученых, это открытие раскрывает изобретательный подход Рембрандта к работе и его готовность использовать новые методы.

В исследовании приняли участие специалисты из Государственного музея Амстердама, а также Амстердамского, Антверпенского и Утрехтского университетов. Образец краски проанализировали с помощью рентгеновской флуоресценции и птихографии (сканирующей техники). Комбинация этих методов позволила идентифицировать химические соединения в нижних частях слоя.

Так, под кварцево-глинистым грунтом холста был обнаружен слой, богатый свинцом. Ученые отметили, что на более ранних картинах Рембрандт использовал двойную грунтовку: первая содержала красноземные пигменты, вторая – свинцовые белила. Однако «Ночной дозор» требовал большого холста, что, возможно, побудило художника подыскать более дешевую, легкую и гибкую альтернативу для основы.

Еще одна сложность заключалась в том, что полотно предназначалось для влажной внешней стены большого зала Кловенирсдолена (стрельбища мушкетеров) в Амстердаме. Пропитка с использованием свинца могла придать картине устойчивость к неблагоприятным условиям, сообщает Science Advances.

«Это еще на один шаг приближает нас к пониманию творческого процесса Рембрандта при написании «Ночного дозора», а также текущего состояния картины», – отметили авторы научной работы.