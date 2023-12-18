Ученые выявили у кошек интерес к игре с принесением предметов хозяину

Онлайн-опрос владельцев кошек показал, что эти питомцы не прочь поиграть с хозяином, принося ему вещи. Но кошки берут на себя лидирующую роль – они сами решают, когда им поиграть, с кем и какой предмет выбрать.

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В исследовании приняли участие около тысячи кошатников, заявивших, что их питомцы приносят им предметы. Более 94% из них сообщили, что такое поведение возникло у них спонтанно, без предварительного обучения, обычно это случалось в возрасте до года.

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Профессор кафедры защиты животных Пенсильванского университета Джеймс Серпелл объяснил, что игра в «апорт» могла быть закреплена между хозяином и кошкой неосознанно, когда человек хвалил животное и ему нравилось взаимодействовать. Ученый отметил, что, несмотря на распространенное мнение, что кошки не привязываются к людям, это не так.

Также опрос показал, что чаще именно кошки становятся инициаторами начала и завершения игры в «принеси-отдай». Эти питомцы предпочитают взаимодействовать таким образом с одними и теми же предметами, либо в одних и тех же местах, либо с одними и теми же людьми. Причем не обязательно им интересно искать именно игрушки, также кошки любят приносить разные бытовые мелочи – скомканную бумагу, резинки для волос, крышки от бутылок и т. д.

Большинство опрошенных владельцев таких игривых кошек рассказали, что обычно за одну игру животное совершало не более десяти подходов. А некоторые признались, что их питомцы с возрастом потеряли интерес к этому занятию, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.