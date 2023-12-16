SpaceX предпримет новую попытку запуска ракеты Falcon Heavy

SpaceX вновь попытается осуществить запуск ракеты Falcon Heavy с беспилотным шаттлом X-37B в конце декабря. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные американской компании.

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Запуск будет производиться на базе комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди. Старт запланирован на четырехчасовое окно, которое открывается в 03:00 по московскому времени 29 декабря.

Задачи полета, который уже не раз переносился, засекречены.

Ранее компания осуществила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником Южной Кореи 425 Project EO/IR.