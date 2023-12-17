Северные олени научились переключаться на ультрафиолетовое зрение для выживания

Исследователи из Дартмутского колледжа выяснили, что северные олени способны менять цвет отражающей оболочки глазного дна зимой с желтого на голубой. Это позволяет им видеть в ультрафиолетовом спектре, чтобы находить в снегу лишайники. Научная работа была опубликована в журнале i-Perception.

Северные олени живут в суровых условиях и имеют множество адаптаций к ним. В частности в их рацион входит лишайник — кладония. Это беловатые кустики, которые содержат большое количество нутриентов и полезных питательных веществ. Летом его легко увидеть, но зимой это становится проблематичным из-за цвета.