Северные олени научились переключаться на ультрафиолетовое зрение для выживания

Исследователи из Дартмутского колледжа выяснили, что северные олени способны менять цвет отражающей оболочки глазного дна зимой с желтого на голубой. Это позволяет им видеть в ультрафиолетовом спектре, чтобы находить в снегу лишайники. Научная работа была опубликована в журнале i-Perception.
Северные олени живут в суровых условиях и имеют множество адаптаций к ним. В частности в их рацион входит лишайник — кладония. Это беловатые кустики, которые содержат большое количество нутриентов и полезных питательных веществ. Летом его легко увидеть, но зимой это становится проблематичным из-за цвета.
По мнению авторов исследования, именно кладония стала причиной появления сезонности воспринимаемого оленями спектра света. Эксперименты показали, что кладонию легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330-370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету. Именно его приспособлены пропускать, а, скорее всего, также различать уникальные глаза северного оленя.