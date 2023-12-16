Создан метод обнаружения лесных пожаров с помощью радара

Американские ученые из Университета штата Огайо предложили новый способ обнаружения лесных пожаров с помощью радаров с синтезированной апертурой (РСА). Он позволит дистанционно анализировать состояние местности в любую погоду и время суток. Исследование опубликовано на сайте Американского геофизического союза (AGU).

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Радары с синтезированной апертурой используют множество маленьких антенн либо выполняют много зондирований, меняя свое местоположение и затем объединяя результаты радиолокации в единую картину, как если бы исследование проводила одна установка с огромной антенной. Такой способ позволяет точно измерять геофизические, гидрологические и метеорологические свойства территории.

В отличие от лазерных радаров и других оптических систем, РСА работают днем и ночью, в условиях облачности, а также могут «видеть» сквозь дым, что важно в условиях лесного пожара.

Ученые отметили, что РСА имеет большой потенциал для обнаружения очагов природных пожаров, а также для отслеживания их жизненного цикла и последствий. Это поможет выявлять пожароопасные участки, анализируя уровень влажности и определяя виды находящихся там растений.