Ученый сибирского отделения РАН Владислав Галкин арестован по делу о госизмене

Стало известно об аресте четвертого ученого из сибирского отделения РАН по делу о госизмене. Им оказался сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Владислав Галкин, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Советский районный суд Новосибирска.

Галкин — кандидат физико-математических наук, доцент Томского политехнического университета, а также постоянный соавтор Валерия Звегинцева, которому 5 декабря продлили домашний арест по обвинению в госизмене. Тогда же пресс-служба судов Новосибирска сообщала о продлении на два месяца заключения под стражу еще одного ученого, не назвав его имени. Оба ученых занимались исследованиями в области гиперзвуковых технологий.

Валерий Звегинцев был задержан в конце апреля. Как сообщали в РАН, поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в иранском журнале. При этом в институте утверждали, что материалы прошли проверку экспертной комиссии на наличие сведений ограниченного доступа.