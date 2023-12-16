Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.

Такое мнение он высказал в ходе публичного мероприятия в Риме.

Маск вспомнил об итальянском физике Энрико Ферми, который задавался вопросом о том, где живут инопланетяне.

«Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием», — цитирует его РИА Новости.