В Японии с помощью ИИ воссоздали изображения на основе сигналов мозга

Японские специалисты смогли впервые в мире разработать технологию, которая с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) позволяет создавать изображения на основе обработки сигналов человеческого мозга. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В ходе эксперимента исследовательская группа из Национального института квантовых наук и технологий зафиксировала сигналы мозга в момент просмотра человеком изображений объектов и ландшафтов. Участникам эксперимента показали около 1 200 различных изображений. При этом мозговую активность анализировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Те же картинки были загружены в базу ИИ, которому была поставлена задача научиться соотносить их с сигналами мозга.

Проведенные ранее исследования уже показали, что изображения, увиденные человеком, могут быть реконструированы на основе сигналов мозга, обработанных с помощью функциональной МРТ. Однако воспроизведению таким способом поддавались только изображения ограниченного круга. Теперь же японские ученые, основываясь на предыдущих достижениях, разработали программу, преобразовывающую сигналы мозга в числовые значения, на основе которых уже обученный искусственный интеллект воссоздает изображения.

Наиболее приближенным к реальности получилось изображение леопарда с отчетливо прорисованными пастью, ушами и пятнистым окрасом шерсти.