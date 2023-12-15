В работе Рембрандта нашли новый свинцовый слой

«Примененные нами подходы позволили нам выявить ранее неизвестный слой в картине Рембрандта "Ночной Дозор", который предположительно защищал холст от влаги перед тем, как на него был нанесен слой из кварцевого грунтовочного материала. Наличие этой прослойки объясняет то, почему на некоторых участках полотна присутствуют скопления свинцового "мыла" несмотря на предположительное отсутствие в них соединений свинца», — сказано в исследовании.