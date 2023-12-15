В работе Рембрандта нашли новый свинцовый слой
Исследование картины Рембрандта «Ночной дозор» с помощью рентгеновского нанотомографа позволило обнаружить внутри полотна ранее неизвестный слой. Об этом сообщает Science Advances.
Открытие было совершено группой искусствоведов под руководством доцента голландского Утрехтского университета Флориана Мейрера. Отмечается, что обнаруженный слой состоит из различных соединений свинца, которые могли использоваться Рембрандтом для защиты картины от воздействия влаги.
«Примененные нами подходы позволили нам выявить ранее неизвестный слой в картине Рембрандта "Ночной Дозор", который предположительно защищал холст от влаги перед тем, как на него был нанесен слой из кварцевого грунтовочного материала. Наличие этой прослойки объясняет то, почему на некоторых участках полотна присутствуют скопления свинцового "мыла" несмотря на предположительное отсутствие в них соединений свинца», — сказано в исследовании.
При этом искусствоведы полагают, что прослойка была личным изобретением Рембрандта. Согласно гипотезе исследователей, художник заменил стандартную пропитку холста клеевыми составами новым способом, в котором использовалось содержащее свинец масло. Такой шаг мог позволить Рембрандту сделать процесс пропитки холста проще и дешевле.
Отметим, что следы свинца на картине «Ночной дозор» нашли ещё в начале года — тогда учёные предположили, что Рембрандт использовал краски на основе этого вещества.