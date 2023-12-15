В GigaChat появилась возможность искать подтверждение полученной информации

Нейросеть Сбера «научилась» проверять факты в своих ответах

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GigaSearch — это система, которая создаёт ответы, основываясь на результатах поиска, и активируется автоматически, когда нужно предоставить точный фактический ответ. Этот метод, известный как RAG (Retrieval-Augmented Generation) в англоязычной литературе, позволяет языковым моделям использовать внешние данные. OpenAI также поделились информацией о применении этого подхода.

При разработке этой функциональности мы ставили перед собой несколько целей. Во-первых, мы предоставляем пользователю возможность проверить правильность ответа, перейдя по ссылке на первоисточник, если у него есть сомнения. Во-вторых, это даёт возможность получить дополнительную информацию, переходя по ссылкам, если есть желание.

Теперь о самом интересном. GigaSearch работает на основе простой схемы: мы предоставляем GigaChat-у документы, связанные с запросом пользователя. Мы обучили GigaChat указывать, какие документы он использовал в ответе, и добавили эту информацию в пользовательский интерфейс.