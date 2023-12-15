В России выросло число DDoS-атак на телеком-сферу

В октябре-ноябре 2023 года количество DDoS-атак, совершаемых на телеком-сферу, выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра компании StormWall.

По данным организации, в основном атаки на телеком-сферу фиксируют в южных регионах России — Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Крыму. Также часто они происходят в центральном регионе РФ.