В Китае разработали «умную» ткань на солнечной энергии для любых температур

Китайские учёные из Нанкинского университета разработали особую ткань, которая способна адаптироваться к внешним условиям и работает на солнечных батарейках. Об этом сообщает Science.

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Отмечается, что разработка умеет обеспечивать терморегуляцию человеческого тела в зависимости от внешних условий. Согласно результатам экспериментов, костюм может поддерживать стабильную температуру тела владельца в диапазоне от 32°C до 36°C, если температура окружающей среды меняется в пределах от 12,5°C до 37,6°C.

В основе метаткани находится органический фотоэлектрический модуль со встроенными нагревательными элементами. Материал ускоряет рассеивание тепла, что эффективно охлаждает владельца. При этом модуль умеет нагревать одежду с помощью солнечной энергии.