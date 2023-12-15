«Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ваня»
Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» показала спутниковый снимок виновника аномальных снегопадов в Центральной России — циклона «Ваня». Снимок доступен в Telegram-канале компании.
В «Роскосмосе» также добавили, что изначально циклон появился над Молдавией, после чего соединился с атлантическим циклоном в Балтийском море.
«На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ваня". Он несёт рекордный снегопад в Центральную Россию», — сообщили в «Роскосмосе».
Напомним, что циклон «Ваня» стал причиной рекордно сильных осадков на Западе, Северо-Западе, в Приазовье и центральной части страны. Ранее из-за сильного снегопада в 4 раза подорожало московское такси.
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