«Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ваня»

Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» показала спутниковый снимок виновника аномальных снегопадов в Центральной России — циклона «Ваня». Снимок доступен в Telegram-канале компании.

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ваня»
© Роскосмос

В «Роскосмосе» также добавили, что изначально циклон появился над Молдавией, после чего соединился с атлантическим циклоном в Балтийском море.

«На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ваня". Он несёт рекордный снегопад в Центральную Россию», — сообщили в «Роскосмосе».

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Напомним, что циклон «Ваня» стал причиной рекордно сильных осадков на Западе, Северо-Западе, в Приазовье и центральной части страны. Ранее из-за сильного снегопада в 4 раза подорожало московское такси.

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