Белорусских космонавтов начали готовить по программе "зимнего выживания"

Оборудовав настоящий вигвам и воспользовавшись комплектом аварийного запаса, белоруска Марина Василевская приняла 15 декабря участие в тренировке по действиям экипажа после посадки в лесисто-болотистой местности зимой.

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Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", основной участник космического полета Марина Василевская и дублер Анастасия Ленкова отобраны из шести белорусских кандидатов, прошедших медицинское обследование в декабре прошлого года.

Члены экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, констатировал в беседе с журналистами Олег Новицкий, трижды побывавший на околоземной орбите, работали очень слаженно и все поставленные задачи были выполнены, включая ситуацию с травматизмом одного члена экипажа.

Ветеран космонавтики пояснил, что все обязанности в группе были разделены равным образом, а все ее члены работали строго согласно полученным от инструкторов знаниям. Кстати, разбушевавшийся над Москвой циклон не помешал проведению их тренировки.

Но подобные ситуации, по словам Новицкого, должны прорабатываться регулярно. Ведь космический полет сопряжен с разными неожиданностями, хотя российская техника и самая надежная, но для подстраховки экипаж готовится ко всему.

Кроме того, практика показывает, подчеркнул он, что даже после длительного полета экипаж должен быть подготовлен к действиям в тяжелых условиях - зимнем лесу, пустыне, на водной поверхности.

"Ведь космический полет может быть сопряжен с разного рода неожиданностями", - добавил он.

Кстати, стоит напомнить, что прославленный покоритель околоземного пространства успешно освоил и актерскую профессию, снявшись в фильме "Вызов", премьера которого прошла с аншлагами в апреле уходящего года. При этом он акцентировал внимание репортеров на том, что в наши дни даже за короткое время можно подготовить любого здорового человека к полету в космос.