Победителем международного чемпионата "Битва роботов" стала команда из Китая

Полуфинал и финал чемпионата "Битва роботов" прошли в Москве в Экспоцентре 16 декабря. В торжественной части мероприятия приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков. До начала соревнований они осмотрели интерактивную зону для гостей и ремонтную зону, где участники восстанавливают своих роботов между поединками.

Перед началом поединков Максут Шадаев поприветствовал участников:

"К этому этому финалу мы шли целый год. Сюда попали самые сильные команды, которые прошли региональные этапы и отборы. Со следующего года мы планируем запустить школьную лигу "Битвы роботов" - ребята будут участвовать в своих категориях. Сегодня на ринге 4 команды из других стран - две из Индии, одна из Китая, одна из Турции. Здорово, что чемпионат имеет широкую географию, это поддерживает соревновательный дух".

Глава Минобрнауки Валерий Фальков пожелал всем участникам удачи в соревнованиях:

"Битва роботов - это не только интересное шоу, это передовые инженерные разработки. Неслучайно в этом турнире принимают участие ведущие российские университеты, пусть победит сильнейший", - сказал он.

Кубок победителя и денежный приз в 3 млн рублей выиграла команда Roc из Китая. На втором месте - команда DS ROBOTICS из Индии. Они получили денежный приз 2 млн рублей. Третье место - команда "ТурбоМеХатроники" из Москвы. Их выигрыш - 1 млн рублей.