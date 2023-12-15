Роскосмос опубликовал снимок циклона "Ваня", который принес рекордные снегопады

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ваня" с рекордными снежными зарядами. Фотографию распространила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале. " циклон "Ваня" несет рекордный снегопад в Центральную Россию", - уточнили в сообщении. В госкорпорации отметили, что фото сделал спутник "Метеор-М", и рассказали, что "Ваня" возник над Молдавией, после этого в районе Балтийского моря слился с атлантическим циклоном и обрушился на столичный регион. В Московской области зафиксировали самый снежный день за последние 60 лет, сугробы выросли до полуметра. Накануне Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города из-за сильнейшего снегопада. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус обратил внимание на то, что циклон "Ваня" придет в Москву к концу рабочей недели, он несет в себе большие запасы влаги.