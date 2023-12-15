Мощная солнечная вспышка нарушила работу радио в Америке

Мощнейшая солнечная вспышка нарушила работу радио на двух континентах
Самая мощная с 2017 года вспышка на Солнце нарушила работу коротковолновой радиосвязи в Южной и Северной Америке. Рекордный выброс произошел 14 декабря, сообщает портал Spaceweather.com.
Радиолюбители на двух континентах отметили потерю сигнала на всех частотах ниже 30Мгц в течение более чем получаса после события.
Согласно данным астрономических наблюдений, недавняя вспышка относится к X-классу — самой мощной категории солнечной активности. Ее сила составила 2,8, что сделало данное событие наиболее крупным за все время текущего 25-го солнечного цикла.
Солнечный всплеск сопровождался корональным выбросом массы (КВМ), отправившим огромное облако плазмы в космос со скоростью до 2100 километров в секунду. По данным ВВС США, часть этого вещества, вероятно, достигнет Земли.
КВМ может вызывать магнитные бури и усилить полярные сияния. Также плазменное облако способно заглушить сигналы спутников связи и систем GPS.
По словам специалистов, магнитный шторм на Земле в связи с недавним солнечным выбросом ожидается 16 декабря.